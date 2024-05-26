Панда Катюша помогла маме на тренинге и попала на видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Московском зоопарке показали, как маленькая панда Катюша помогает маме Диндин заниматься тренингом. Видео с бамбуковыми медведями в Telegram-канале опубликовала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Маам, у тебя тренинг? Я сейчас тебе помогу, — подписала ролик Акулова.

На кадрах мама-панда взаимодействует возле вольера с тренером, а рядом видно ее дочь Катюшу, которая с интересом смотрит на Диндин и отталкивает ее лапкой. В итоге мама получает угощение от сотрудника зоопарка.

Ранее панда Катюша в шутку покусала маму Диндин, сообщала Акулова. На опубликованных ею кадрах видно, что маленькая медведица играючи напала на родительницу из-за того, что последняя перегородила путь на деревянную горку.

До этого панда получила съедобный подарок в виде цветка из бамбука и морковки и попробовала его на вкус. Акулова опубликовала видео, в котором животное после вручения презента отвернулось от камеры, помахивая лапкой. На других кадрах Катюша демонстрирует ловкость. На ролике обитательница вольера первый раз прошла по бетонному дереву, сама развернулась на нем и смогла слезть без посторонней помощи.