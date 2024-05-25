Панда Катюша сделала «кусь» закрывшей путь на горку маме Диндин

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Панда Катюша в шутку покусала маму Диндин, сообщила в своем Telegram-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова. На опубликованных кадрах видно, что маленькая медведица играючи напала на родительницу из-за того, что последняя перегородила путь на деревянную горку.

Мам, а ты что мне путь закрыла? Пропусти меня, — подписала пост от имени Катюши директор зоосада.

Ранее Акулова показала, как начинается утро панды Катюши. Зверек позавтракал бамбуковой веточкой, а директор зоопарка отметила, что малышка наслаждалась едой, так как ей не нужно куда-то спешить.

Также было опубликовала видео с пандой Катюшей, которая плещется в бассейне под присмотром мамы Диндин. На кадрах видно, как медвежонок наслаждается чистой водой и пытается играть с родительницей.

До этого панда получила съедобный подарок в виде цветка из бамбука и морковки и попробовала его на вкус. Акулова опубликовала видео, в котором животное после вручения презента отвернулось от камеры, помахивая лапкой. На других кадрах Катюша демонстрирует ловкость. На ролике обитательница вольера первый раз прошла по бетонному дереву, сама развернулась на нем и смогла слезть без посторонней помощи.