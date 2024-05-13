Панда Катюша получила в подарок съедобный цветок Акулова опубликовала видео с пандой Катюшей, поедающей цветок из бамбука

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась в Telegram-канале очередным видео с маленькой пандой Катюшей. В новом ролике зверек получил съедобный подарок в виде цветка из бамбука и морковки и попробовал его на вкус.

Цветочек для принцессы, — подписала публикацию Акулова.

На видео Катюша скромно получает подарок и отворачивается от камеры, помахивая лапкой. Панда понюхала угощение, прежде чем попробовать. После этого малышка продегустировала листья бамбука, из которого сделан цветок. Что делать с центром из моркови, Катюша не решила.

Ранее Светлана Акулова поделилась видео, на которое попали ночные шалости малышки. Панда начала грызть и обнимать бревенчатую лесенку, пока ее мама Диндин отсыпалась в стороне. Гендиректор Московского зоопарка процитировала стихотворение Елены Благининой, чтобы описать происходящее. Также Акулова назвала Катюшу самостоятельной девочкой, играющей в стороне. По ее словам, панда выспится днем.

В ролике зверек сначала активно вертится на спине, а затем начинает крутиться рядом с бревенчатыми перилами. Катюша подбирается то снизу, то сбоку, то вверх тормашками. Движения маленькой панды напомнили экзотический танец.