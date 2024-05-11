Панда Катюша показала чудеса эквилибристики и попала на видео Появилось видео с первой прогулкой панды Катюши по бетонному дереву

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова поделилась видео, на котором панда Катюша демонстрирует ловкость лап. На ролике обитательница вольера первый раз прошла по бетонному дереву.

Сама смогла развернуться, спуститься. Мама при этом спокойно сидела ела бамбук во внутреннем вольере, — написала Акулова в Telegram-канале.

На видео панда неспеша ползает по бетонному дереву, периодически озираясь вокруг. Приключения Катюши происходили при лучах солнца.

Гендиректор зоопарка отметила, что прогулка состоялась 10 мая. На следующий день у Катюши не возникло желания выходить на улицу. Светлана Акулова отметила, какой «сверхсмелой» была панда накануне.

Ранее Катюша попыталась отобрать у мамы ветку дерева. На опубликованном видео панда захотела съесть именно ее обед. Светлана Акулова предположила, что у панды Диндин растение вкуснее по мнению дочери.

Ухудшение погодных условий в Москве не позволило Катюше выйти на улицу 9 мая. Однако малышка все же увидела свежий снег. Панда познакомилась с маленькой снежной бабой, которую слепили сотрудники зоопарка. Катюша аккуратно трогала ее, пока одно неловкое движение не разрушило всю конструкцию.