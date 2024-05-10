Панда Катюша устроила «разборки» с мамой из-за веточки бамбука Московский зоопарк показал видео с пандой Катюшей и ее мамой

Панда Катюша пыталась отобрать у мамы ветку дерева. На видео, которое опубликовано в Telegram-канале директора учреждения Светланы Акуловой, видно, что пушистый зверек хотел съесть именно обед мамы ДинДин. Катюша решила, что у нее растение вкуснее.

Мааам, ну отдай веточку. У тебя же много. А мне нужна именно эта, — подписала ролик директор.

Ранее из-за ухудшения погодных условий в Москве панду Катюшу из столичного зоопарка не выпустили в уличный вольер, свежий снег малышка все же увидела. Катюша познакомилась с маленькой снежной бабой, заботливо слепленной работниками. Панда аккуратно трогала мини-снегурочку с цветочком, но одно неловкое движение разрушило всю конструкцию.

До этого Акулова опубликовала видео, на котором Катюша обедает бамбуком. Посмотрев на публику, панда решила спрятаться под листья. Зверек начал играть с ветками и «маскироваться» от пристальных взглядов посетителей зоопарка. Веселая игра не планировала заканчиваться.

Также было опубликовано видео с другими приключениями Катюши. Малышка впервые ступила на траву 6 мая. Гендиректор зоопарка заявила, что пройден важный рубеж. Катюша неохотно вышла в открытый вольер. Малышка долго не могла решиться спуститься на газон. Посетители допустили, что панду смутило пристальное внимание публики.