Панда Катюша познакомилась с мини-снегурочкой и попала на видео Панда Катюша познакомилась с выпавшим в Москве свежим снегом

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Из-за ухудшения погодных условий в Москве панду Катюшу из столичного зоопарка не выпустили в уличный вольер, однако свежий снег малышка все же увидела, рассказала гендиректор учреждения Светлана Акулова в Telegram-канале. Она опубликовала видео, на котором Катюша знакомится с маленькой снежной бабой, заботливо слепленной работниками. Пандочка аккуратно трогает мини-снегурочку с цветочком, но одно неловкое движение рушит все конструкцию.

Сегодняшняя погода не позволила Катюше выйти в уличный вольер (большая разница внешней и внутренней температур), но это не помешало познакомить ее со свежим снегом. И похоже, ей понравилось, — написала Акулова.

На кадрах также видно, что со снегом познакомилась и мама Катюши, Дин-Дин. Большая панда проявила свойственную ей смелость и потрогала холодную субстанцию без колебаний.

До этого Акулова опубликовала видео, на котором Катюша обедает бамбуком. Посмотрев на публику, панда решила спрятаться под листья. Зверек начал играть с ветками и «маскироваться» от пристальных взглядов посетителей зоопарка. Веселая игра не планировала заканчиваться.