Панда Катюша решила поиграть в прятки на фоне снегопада Московский зоопарк показал видео с пандой Катюшей в непогоду

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Панда Катюша

Панда Катюша решила остаться в закрытом вольере на фоне непогоды в столице. Видео с любимицей публики представила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Девчонки сегодня дома. На улице непогода. Катюша не расстраивает. Можно и в прятки поиграть, — написали сотрудники учреждения в Telegram-канале.

На видео Катюша обедает бамбуком. Посмотрев на публику, панда решила спрятаться под листья. Зверек начал играть с обедом и «маскироваться» от пристальных взглядов посетителей зоопарка. Веселая игра не планировала заканчиваться.

Утром 7 мая Московский зоопарк поделился другим видео с Катюшей. По данным учреждения, панда посмотрела утром на погоду и решила немного поспать на теплых бревнах вместо пробуждения.

Ранее Светлана Акулова поделилась видео с другими приключениями Катюши. Малышка впервые ступила на траву 6 мая. Гендиректор зоопарка заявила, что пройден важный рубеж. Катюша неохотно вышла в открытый вольер. Малышка долго не могла решиться спуститься на газон. Посетители допустили, что панду смутило пристальное внимание публики. Однако вскоре зверек освоился и начал обследовать владения.