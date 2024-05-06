Панда Катюша впервые в жизни ступила на травку и попала на видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в Telegram-канале новое видео о приключениях маленькой панды Катюши. На этот раз малышка впервые ступила на траву.

Пройден важный рубеж. Катюша ступила на травку! — подписала Акулова.

На видео заметно, что сначала Катюша неохотно вышла в открытый вольер и долго не могла решиться спуститься к газону. Посетители зоопарка предположили, что панда засмущалась под пристальным вниманием публики.

Однако вскоре зверек начал обследовать владения, ходить по специально установленным лесенкам из бревен, а затем спустился в траву. Все это время гости подбадривали Катюшу и называли ее молодцом. На кадрах заметно, что в итоге малышку заинтересовал газон, который она стала обнюхивать.

Все это время панда Диндин сидела на траве и наблюдала за перемещениями своего детеныша. Однако когда Катюша спустилась, ее мама, наоборот, взобралась наверх, но продолжила следить за малюткой.

Ранее панда Катюша отвлекла Диндин от игры ради поцелуя. Какое-то время малышка расхаживала по вольеру, после чего направилась к занятой родительнице. Ловким движением она перевернулась на спину, подавшись к Диндин мордочкой. Мама Катюши не смогла проигнорировать этот жест и потерлась о носик дочки, после чего Катюша отправилась по своим делам.