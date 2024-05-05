Катюша отвлекла маму от игры ради поцелуя и попала на видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в Telegram-канале новое видео, где панда Катюша отвлекла маму Диндин от игры ради поцелуя. Какое-то время малышка расхаживала по вольеру, после чего направилась к занятой родительнице. Ловким движением она перевернулась на спину, подавшись к Диндин мордочкой. Мама Катюши не смогла проигнорировать этот жест и потерлась о носик дочки, после чего Катюша отправилась по своим делам.

Мааам, ты с бревнышком играешь? Давай поцелую, — подписала видео Акулова.

Ранее гендиректор зоопарка опубликовала видео, на котором запечатлена отдыхающая в вольере панда Катюша. На кадрах видно, как животное лежит на бревнах кверху брюшком.

До этого в Московском зоопарке рассказали, что панда Катюша является очень умным, своенравным и хитрым животным. В учреждении подчеркнули, что малышку невозможно перехитрить, сотрудникам остается подстраиваться под ее режим дня и настроение. Известно, что Катюша, когда ей исполнится четыре года, должна будет уехать в КНР, где ей подберут подходящую пару для дальнейшего размножения. Директор зоопарка в беседе с журналистами рассказала, что панду могут оставить в России.