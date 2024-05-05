Отдыхающая в вольере панда Катюша попала на видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова разместила в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлена отдыхающая в вольере панда Катюша. На кадрах видно, как животное лежит на бревнах кверху брюшком.

Сегодня все мы немного Катюша, — подписала видеозапись Акулова.

Ранее Акулова опубликовала кадры, на которых Катюша с самого утра занимается гимнастикой на бревнах в большом вольере. Она очень умело кувыркалась и передвигалась по деревянному настилу, не забывая переводить свой взгляд на камеру.

В Московском зоопарке рассказывали, что панда Катюша является очень умным, своенравным и хитрым животным. В учреждении подчеркнули, что малышку невозможно перехитрить, сотрудникам остается подстраиваться под ее режим дня и настроение.

Катюша, когда ей исполнится четыре года, должна будет уехать в КНР, где ей подберут подходящую пару для дальнейшего размножения. Директор зоопарка в беседе с журналистами рассказала, что панду могут оставить в России, если здесь будет построен такой же большой вольер, как в Китае, и будут выделяться соответствующие финансовые средства для ее содержания.