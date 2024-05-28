Магнитные бури сегодня, 28 мая: что завтра, сильные боли, тошнота, давление

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 28 мая, сильных магнитных бурт на Земле не прогнозируется, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Какой прогноз на завтра, что за мощная вспышка была на Солнце?

Магнитные бури 28 и 29 мая

По информации ученых, сегодня в течение дня сильных геомагнитных возмущений на Земле не ожидается.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 5%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — пояснили специалисты ИКИ РАН.

Сервис my-calend сообщает, что сегодня сила геоударов составит всего два балла, что характерно для нейтральной геомагнитной обстановки.

«Сегодня ожидается слабая геомагнитная буря силой два балла. В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — говорится в публикации сервиса.

Завтра, 29 мая, геомагнитных бурь на Земле не прогнозируется.

Что за сильная вспышка произошла на Солнце

Вчера, 27 мая, специалисты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что на Солнце была зафиксирована вспышка силой X2.8, которая произошла в одной из новых областей, находящейся пока на обратной стороне Солнца, но уже частично видимой из-за края и движущейся к Земле.

«Влияние вспышки на Землю пока исключено. Взрывной центр пока слишком далеко от линии Солнце — Земля. Если к Земле действительно движется область № 3664, сохранившая свою энергию, то цеплять Землю новые взрывы начнут с ближайших выходных, то есть с первого дня лета. Примерно с 1 июня наша планета окажется в секторе распространения вспышечных частиц и облаков плазмы», — сообщили ученые.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как пережить сильную магнитную бурю

Академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил NEWS.ru, что во время магнитных бурь необходимо пристально следить за своим давлением.

«Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — рассказал специалист.

По его мнению, полностью нивелировать негативное влияние от магнитных бурь невозможно.

«Спастись нельзя никак, как вы от солнечных лучей спасетесь? Это досадные банальности, но куда от них денешься», — резюмировал медик.

Научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований (ИКИ) РАН Вадим Ожередов пояснил NEWS.ru, что магнитные бури в первую очередь воздействуют на мозг и нервную систему.

«Наша группа в ИКИ занимается тем, что мы собираем большие базы данных по психологическому состоянию людей. Измеряем это так: люди пишут на форумах, в соцсетях всякие посты, а искусственный интеллект анализирует их по эмоциональной окраске и другим параметрам. Мы получили следующие результаты: степень возбуждения коррелирует с рентгеновскими вспышками на Солнце. То есть в дни магнитных бурь у человека действительно повышается активность нервной системы», — подчеркнул он.

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