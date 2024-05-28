Стало известно, почему украинские спасатели не тушат пожары под Харьковом Марочко: спасатели ГСЧС не тушат природные пожары в под Харьковом из-за мин

Фото: Mohammad Javad Abjoushak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины, аналог МЧС России) отказываются выезжать на тушение природных пожаров в Харьковской области, поскольку украинские военные заминировали большую чисть лесополос и полей, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. По его словам, ситуацию также осложняют блокпосты, установленные в районах пунктов временной дислокации ВСУ.

Сотрудники украинского МЧС практически не выезжают на борьбу с огнем, поскольку украинские боевики заминировали большую чисть лесополос и полей. Также на дорогах огромное количество блокпостов в районах ПВД подразделений ВФУ, через них проезд перекрыт для всех, кроме силовиков со спецпропусками, — говорится в сообщении.

Марочко отметил, что такая обстановка не только не позволяет спасателям бороться с огнем, но и подвергает их жизнь опасности. По этой причине расчеты ГСЧС отказываются выезжать на вызовы по природным пожарам, которые разгорелись в регионе из-за сухой жаркой погоды с ветрами.

На жалобы природоохранных служб, фермерских хозяйств и лесхозов власти не реагируют, — заключил подполковник.

Ранее Марочко сообщил об улучшении положения российской армии на Донецком направлении. По его словам, военные закрепились на новых позициях между Красным и Клещеевкой. Минобороны России данную информацию не комментировало.