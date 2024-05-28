ВСУ обстреляли Луганск: кто был целью, есть ли жертвы, что известно

Фото: МО Украины

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что украинская армия нанесла удар кассетными боеприпасами по Луганску. Где произошли взрывы, что известно, кто был целью ВСУ?

Что известно о взрывах

Пасечник отметил, что держит ситуацию на личном контроле.

«В результате атаки началось возгорание. На место выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — написал он.

Незадолго до этого стало известно, что вечером в Луганске прозвучало несколько взрывов, также начался сильный пожар. Серия хлопков раздалась в городе около 21:05 мск. Уточняется, что перед этим восточная часть населенного пункта подверглась обстрелу. Минобороны России не комментировало информацию.

Около 00:00 мск Луганск подвергся повторному обстрелу, передает корреспондент ТАСС.

«Взрывы произошли в восточной части города. Несколько взрывов произошли около 00:00 мск», — говорится в сообщении.

Есть ли пострадавшие

ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что, предварительно, несколько человек получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины по Луганску.

«Под удар украинских войск попала окраина Луганска. Предварительно, есть пострадавшие», — сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент, в восточной части Луганска к месту предполагаемого удара выдвинулись машины скорой помощи.

По кому целились ВСУ

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник предположил, что повторный обстрел Луганска был произведен по территории, где работают спасатели после предыдущего удара Вооруженных сил Украины вечером в понедельник.

«Жители сообщают еще о двух громких прилетах в том же районе Луганска. Не исключен повторный удар по месту, где работают спасатели, ликвидирующие последствия недавнего ракетного удара», — написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Военный корреспондент Юрий Котенок писал в Telegram-канале, что атака велась ракетами западного производства ATACMS или из реактивной системы залпового огня HIMARS. По словам военкора, есть пострадавшие.

«На окраине Луганска сильный пожар после взрыва. Источники сообщают об ударе ATACMS. По другой информации, ВСУ атаковали город при помощи РСЗО HIMARS. Есть пострадавшие», — сообщил журналист.

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