ВСУ обстреляли Луганск кассетными боеприпасами Пасечник: ВСУ ударили по Луганску кассетными боеприпасами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по Луганску, сообщил в Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник. Он подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.

В результате атаки началось возгорание. На место выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, — написал Пасечник.

Ранее стало известно, что вечером в Луганске прозвучало несколько взрывов, также начался сильный пожар. Серия хлопков раздалась в городе около 21:05 мск. Уточняется, что перед этим восточная часть населенного пункта подверглась обстрелу. Минобороны России не комментировало информацию.

До этого по меньшей мере пять человек пострадали в результате атаки на поселок Юбилейный в Луганской Народной Республике. Противник использовал французские ракеты SCALP-EG, после чего огнем оказался охвачен жилой дом, еще десятки других строений посекло осколками, взрывной волной были выбиты стекла.

Также глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко известила об увеличении до четырех человек количества жертв обстрела ВСУ кассетными бомбами по нефтебазе в Ровеньках, зафиксированном 10 мая. По ее словам, всего в результате атаки пострадали 11 человек, двое их них попали в больницу в крайне тяжелом состоянии.