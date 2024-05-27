SHOT: ПВО сбила самолет ВСУ над Волчанском

Фото: МО РФ

Telegram-канал SHOT сообщил, что белгородская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила самолет Вооруженных сил Украины над Волчанском. По данным канала, по нему отработала зенитно-ракетная система С-300. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Тип сбитого самолета не уточняется. Как пишет канал, в районе южнее Волчанска наблюдается задымление.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в ночь на понедельник, 27 мая, 12 украинских дронов над регионами России. В частности, один БПЛА уничтожен над территорией Брянской области, еще один — над территорией Белгородской области. Четыре дрона российские системы ПВО перехватили над территорией Краснодарского края, еще шесть сбиты над территорией Орловской области.

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что утром в понедельник российская противовоздушная оборона уничтожила два украинских беспилотника над территорией Севского и Брасовского районов. По его словам, никто не пострадал, разрушений удалось избежать.