Киев умоляет Байдена и Си приехать. Почему «саммит мира» провалится без РФ

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Си Цзиньпин, Владимир Зеленский, Джо Байден

Владимир Зеленский попросил Джо Байдена и Си Цзиньпина приехать на швейцарский «саммит мира», куда Россию не пригласили. Пока украинский президент собирает гостей на свою конференцию, Евросоюз уже планирует осенью провести в Саудовской Аравии другую, на этот раз — с участием России. Как проходит подготовка к июньскому «мирному саммиту», приедут ли главы США и КНР и почему конференция в Швейцарии провалится без РФ — в материале NEWS.ru.

Зачем Зеленский обратился к Байдену и Си

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение на фоне разрушений в Харькове, в котором попросил президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в мирном саммите по Украине в Швейцарии, который пройдет 15–16 июня. На нем, как ожидается, будут обсуждать «формулу мира», разработанную Зеленским.

«Я обращаюсь к лидерам мира, которые пока что в стороне от глобальных усилий по подготовке саммита мира: к президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, к председателю Си, лидеру Китая. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира — действительно мира, а не паузы между ударами. Усилия мирового большинства — это лучшая гарантия выполнения обязательств. Пожалуйста, поддержите саммит мира своим персональным лидерством и участием», — сказал Зеленский.

Он добавил, что в саммите уже согласились участвовать 80 стран. Однако ранее агентство Bloomberg сообщило, что Джо Байден намерен пропустить саммит, потому что он совпадает по времени с мероприятием в Калифорнии по сбору средств для его избирательной кампании. По данным СМИ, вице-президент США Камала Харрис также не появится на конференции в Швейцарии.

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден

Это связано с тем, что для американских лидеров ключевым приоритетом всегда является внутренняя политика, объяснил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Очевидно, что Байден сделал выбор в пользу предвыборной президентской гонки. В его кампании Украина лишь инструмент сдерживания России, сателлит, который все равно никуда не денется. Поэтому он решил не ехать на конференцию в Швейцарию и вряд ли передумает», — считает ученый.

Китайское руководство также отказывалось от участия в саммите Зеленского, ссылаясь на то, что такие встречи должны проводиться с участием всех заинтересованных сторон, в то время как Россию в Швейцарию не пригласили. Как сообщало издание Politico, глава МИД Китая Ван И подтвердил, что не будет присутствовать на мирном саммите, поскольку он поедет на встречу министров иностранных дел стран — участниц БРИКС в России.

Для Китая конференция Зеленского в принципе не имеет смысла, рассказала ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии Розалия Варфаловская.

«На этой конференции будет решаться вопрос легитимности Зеленского, чтобы его признали после истечения полномочий его президентства. Си Цзиньпину это не нужно. Кроме того, там не будет представителей России и президента США», — разъяснила NEWS.ru Варфаловская.

Такого же мнения придерживается председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он уверен, что саммит нужен лишь для того, чтобы «нелегитимный Зеленский пытался доказать свою легитимность западной части мирового сообщества».

«Его приглашение Джон Байдену и Си Цзиньпину — крик отчаяния. Швейцарский саммит провалился, еще не начавшись», — отметил Слуцкий.

Фото: kremlin.ru Си Цзиньпин

Что будут обсуждать на саммите в Швейцарии

Официальный представитель МИД Швейцарии Пьер Ален Эльчингер заявил, что мирная конференция не ограничится лишь «формулой мира» Зеленского, что участники обсудят также «предложения, базирующиеся на Уставе ООН и ключевых принципах международного права». По его словам, основная цель форума — «стимулировать будущий мирный процесс» на Украине.

Зеленский в интервью Reuters заявил, что саммит нужен, чтобы выработать общую позицию стран-участниц по трем ключевым вопросам, а после этого проинформировать о них Россию.

«Эти три пункта — ядерная безопасность, безопасность судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращение украинских детей и обмен „всех на всех“. Если все страны разработают пошаговый технический план и потом уже представят его России, тогда ей придется отвечать мировому большинству», — сказал украинский президент.

Ранее он говорил, что саммит в Швейцарии нужен в первую очередь для оказания давления на Россию. Позднее он исключил из «мирного плана» пункт о возврате к границам 1991 года.

Почему Россия не участвует в саммите

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет участвовать в швейцарской встрече, так как там будет рассматриваться «формула мира» Зеленского, которая подразумевает капитуляцию РФ, выплату репараций, трибунал над российским руководством и многое другое. По заявлению министра, Москва открыта к переговорам только на основе реальной ситуации «на земле».

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова участвовать в мирных переговорах по украинскому кризису, но ее не пригласили на конференцию в Швейцарии. Более того, Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров и всегда готова к российско-украинскому диалогу о мирном урегулировании конфликта.

По его словам, Россия выступает за переговоры, но исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского на посту главы Украины подошла к концу.

Когда на саммит пригласят Россию

Китай и Бразилия выступили с призывом созвать мирную конференцию с участием и России, и Украины. Ван И и главный советник президента Бразилии Селсу Аморима по итогам совместной встречи опубликовали заявление с изложением «общего понимания» на пути к разрешению войны. Ранее Бразилия также отказалась от участия в швейцарском саммите.

По данным Bloomberg, Евросоюз уже планирует после швейцарской встречи организовать еще одну конференцию по украинскому кризису. Она должна состояться осенью в Саудовской Аравии и на этот раз с участием России.

Западным странам придется приложить усилия, чтобы Москва дала согласие на участие в этом мероприятии, потому что любые мирные конференции по инициативе Запада должны сопровождаться прекращением поставок оружия Киеву, заявил NEWS.ru Слуцкий. «Без этого нет никакого смысла в их проведении», — подчеркнул депутат.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В случае согласия России, аравийский саммит станет первой международной площадкой, на которой будут представлены и Москва, и Киев после переговоров в Стамбуле по зерновой сделке летом 2022 года. Как считает Варфаловская, новый формат конференции может заинтересовать Китай.

«Хоть у Китая и есть идея самостоятельно организовать саммит, он может согласиться на мирную конференцию в Саудовской Аравии, особенно если там будут представители России. Условия должны быть приемлемы для всех участников. В этом случае в Саудовской Аравии стоит ждать делегации как России, так и КНР», — сказала эксперт.

От США на осенний форум скорее поедет не Джо Байден, а глава Госдепартамента Энтони Бликен, потому что предвыборная кампания еще не закончится, полагает Блохин. Хотя есть шанс, что приглашение на конференцию России повлияет на решение нынешнего президента США все-таки посетить встречу.

«Саудовская Аравия как площадка для конференции интереснее Швейцарии, которая ведет откровенный прозападный курс, перестав быть нейтральной. Эр-Рияд, с одной стороны, испытанный союзник США, который внес вклад в разгром Советского Союза. Но сегодня Саудовская Аравия стала дрейфовать от Соединенных Штатов и, наоборот, сближаться с Россией. Так что она подходит на роль площадки для переговоров лучше, чем Швейцария», — пояснил он.

Блохин считает, что новый саммит Запад планирует провести осенью, потому что хочет посмотреть на то, как Киев сможет сопротивляться наступлению ВС РФ, и оценить действия России в плане боевых действий.

«Он занял выжидательную позицию, чтобы оценить перспективы сторон», — заключил эксперт.

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