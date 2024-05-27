В Китае ответили на призывы Зеленского к Си Цзиньпину МИД: Китай выступает за мирный саммит по Украине, признаваемый Москвой и Киевом

Китай выступает за мирную конференцию по разрешению украинского кризиса, признаваемую и Москвой, и Киевом, заявили в МИД КНР. Так ведомство ответило на призыв президента Украины Владимира Зеленского к китайскому лидеру Си Цзиньпину принять участие в саммите в Швейцарии, передает РИА Новости.

Выступаем за мирную конференцию, признаваемую и Москвой, и Киевом, — заявили в дипведомстве.

В МИД добавили, что Китай призывает США глубоко задуматься о своей ответственности за возникновение и эскалацию украинского кризиса.

Зеленский в видеообращении из Харькова 26 мая попросил американского лидера Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина поддержать мирный саммит по Украине в Швейцарии. По его словам, так лидеры США и Китая смогут проявить «лидерство в приближении мира».

Обозреватель американского телеканала Sky News Джон Спаркс, комментируя видеообращение Зеленского, отметил, что оно не заставит Си Цзиньпина приехать на конференцию по Украине. По его мнению, украинские пиар-акции потеряли всякое влияние даже на ближайших союзников Киева.

До этого киевский политический деятель Олег Соскин заявил, что Байден не отправится на саммит мира в Швейцарию, чтобы не участвовать в легитимации Зеленского. По словам экс-советника президента Украины, американский лидер понимает, что ему нельзя ошибиться, поскольку конкуренты по предвыборной гонке начнут «умножать его на ноль».