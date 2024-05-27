Зеленскому рассказали плохие новости о решении Китая по Украине Sky News: Зеленский не заставит Си Цзиньпина поехать на конференцию в Швейцарию

Фото: Пресс-служба Президента Украины

Владимир Зеленский

Видеоприглашение Владимира Зеленского, которое украинский лидер записал в Харькове, не заставит руководителя КНР Си Цзиньпина приехать на конференцию по Украине в Швейцарии, считает обозреватель американского телеканала Sky News Джон Спаркс. По его мнению, украинские пиар-акции потеряли всякое влияние даже на ближайших союзников Киева.

Председатель Си четко дал понять, <...> что конфликт на Украине не имеет к нему никакого отношения. <...> Видеоприглашение, записанное среди руин в Харькове, вряд ли заставит его изменить свою позицию, — заявил обозреватель.

По мнению Спаркса, к призыву украинского лидера, скорее всего, не прислушается даже президент США Джо Байден, так как он перестал ценить красивые кадры с Зеленским. Он добавил, что «горячая президентская кампания» в Штатах сделала помощь Киеву «ключевым спорным вопросом» и в Вашингтоне уже могут думать над тем, «как вести пропаганду без Зеленского».

Ранее киевский политический деятель Олег Соскин заявил, что Байден не отправится на саммит мира в Швейцарию, чтобы не участвовать в легитимации Зеленского. По словам экс-советника президента Украины, американский лидер понимает, что ему нельзя ошибиться, поскольку конкуренты по предвыборной гонке начнут «умножать его на ноль».