Провал «саммита мира» по Украине: какие страны отказались ехать в Швейцарию

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

В середине июня в Швейцарии состоится так называемая мирная конференция по Украине. Кто из лидеров мировых держав отказался от участия в этом мероприятии, как на ситуацию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, почему «саммит мира» уже называют провалом?

Что за «саммит мира» по Украине

Мирная конференция по Украине пройдет 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Официальный представитель МИД страны Пьер Ален Эльчингер заявлял, что данное мероприятие не ограничится лишь «формулой мира» Киева. По его словам, Берн надеется на обсуждение и других предложений об урегулировании.

«Конференция, которую организует Швейцария, будет основываться на дискуссиях, которые состоялись в последние месяцы, включая украинскую „формулу мира“ и другие мирные предложения, базирующиеся на Уставе ООН и ключевых принципах международного права», — заявил он.

Эльчингер подчеркнул, что основная цель форума — «стимулировать будущий мирный процесс». По его словам, конференция должна предоставить платформу для диалога о создании справедливого и прочного мира на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не будет участвовать в швейцарской встрече, так как там будет рассматриваться «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского. Она подразумевает капитуляцию РФ, выплату репараций, трибунал над российским руководством и многое другое. По заявлению министра, Москва открыта к переговорам только на основе реальной ситуации на земле.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Лавров

Кто отказался ехать на «саммит мира» по Украине

Сейчас от участия в швейцарский конференции по Украине отказались руководители Китая, Бразилии, ЮАР.

«Еще несколько ведущих стран Глобального Юга публично не отказались, но и не дали согласия. Учитывая, что до мероприятия остались считаные недели, такое молчание следует понимать, как вежливый отказ», — пишет WarGonzo.

Китай и Бразилия при этом выступили с совместным заявлением о том, что они «поддерживают проведение международной мирной конференции, признаваемой как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон, а также справедливым обсуждением всех мирных планов».

«Китай впервые высказался так недвусмысленно. Участие России — обязательно. И обсуждаться должны все планы мирного урегулирования, а не только „формула Зеленского“», — отмечается в публикации источника.

Кроме того, как сообщало агентство Bloomberg, в Швейцарию не поедут президент США Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с NEWS.ru предположил, что американский лидер не посетит саммит из-за президентской кампании.

Фото: White House/via Globallookpress.com/Global Look Press Джо Байден

Позднее Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что США примут участие в мирной конференции, однако неизвестно, кто именно из представителей властей Штатов прибудет в Швейцарию.

«Вывод: киевский план „всем миром“ принудить Россию отвести войска к границам 1991 года и выплатить репарации, то есть, по сути, капитулировать, может отправляться на свалку истории. На днях британская Guardian отметила, что даже высокопоставленные украинские чиновники в частных беседах называли эти надежды Зеленского нереалистичными», — подчеркивает WarGonzo.

В общей сложности свое участие в саммите мира в Швейцарии подтвердили 70 государств и организаций, заявил пресс-центр мероприятия. Перечень стран и организаций при этом не приводится. Ранее сообщалось о приглашении делегаций из 160 стран на саммит по Украине.

Как отреагировал Зеленский

Как отмечает War Gonzo, провал «саммита мира» по Украине признал и сам Зеленский, который сократил свою «формулу мира», касающуюся конфликта с Россией, с 10 пунктов до трех.

«[Зеленский] сообщил, что участники саммита сосредоточатся на трех вопросах: ядерная безопасность, продовольственная безопасность, обмен военнопленными. Киев намеренно сужает повестку, чтобы расширить круг сторонников. Вы за безопасность, за возвращение пленных домой, за все хорошее? Тогда подпишите итоговый документ! А мы потом расскажем своему населению, что весь мир поддерживает Украину», — говорится в материале источника.

Кроме того, Зеленский записал видеообращение из Харькова, в котором пригласил Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина приехать на «саммит мира» в Швейцарию.

Фото: Администрация Президента Украины Владимир Зеленский

«Я обращаюсь к лидерам мира, которые пока в стороне от глобальных усилий по подготовке „саммита мира“: к президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, к президенту Си, лидеру Китая. Мы не хотим, чтобы <...> сгорел Устав ООН. Надеюсь, не хотите и вы. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира, действительно мира, а не паузы между ударами», — сказал глава Украины.

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