Путин высказался о легитимности президента Украины Зеленского Путин: легитимность президента Украины Зеленского закончилась

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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского на посту главы государства подошла к концу. Российский лидер, говоря о переговорах с Украиной, отметил, что вопрос об этом отнюдь не праздный, сообщает ТАСС

Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства — она закончилась, — подчеркнул Путин.

Также Путин отметил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров и всегда готова к российско-украинскому диалогу о мирном урегулировании конфликта. По его словам, Россия выступает за переговоры.

Согласно украинскому законодательству, срок полномочий Зеленского на президентском посту истек 20 мая, однако на Украине не были проведены выборы главы государства. Их отменили, обосновав это действующим военным положением в стране, а также продолжением всеобщей мобилизации. Сам Зеленский указывал, что сейчас несвоевременно проводить выборные мероприятия.

Ранее Владимир Путин сообщил, что переговоры Москвы и Киева могут быть возобновлены на основе уже достигнутых договоренностей. Глава государства добавил, что возврат к диалогу должен произойти не на основе ультиматумов, они должны быть основаны на здравом смысле.