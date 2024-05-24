Хочет арестовать Путина, Нетаньяху: что такое МУС, почему он берется судить

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Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Асад Ахмад Хан, решивший арестовать руководство Израиля, пожаловался на давление со стороны лидеров Запада. Что такое МУС, кто руководит им на самом деле, почему власти США год назад радовались, когда Хан выдал ордер на арест президента России, а теперь угрожают прокурору санкциями — в материале NEWS.ru.

Почему МУС выступает против Израиля

В понедельник, 20 мая, прокурор Хан запросил у суда ордер на арест участников палестинского конфликта. По обвинению в военных преступлениях Хан требует взять под стражу политического лидера ХАМАС Исмаила Ханию, палестинских полевых командиров, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны еврейского государства Йоава Галанта.

Прокурор объяснил, что собранные МУС доказательства «свидетельствуют о том, что Израиль намеренно и систематически лишает гражданское население во всех районах Газы предметов, необходимых для выживания человека». Согласно документу Хана, из-за введения тотальной блокады множество жителей Палестины умерли от голода. Он назвал эти меры израильским методом ведения войны.

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press Ребенок после обстрела в разрушенном доме в секторе Газа

«Мы не руководствуемся эмоциями, мы проводим комплексное расследование. Никто не может быть выше закона», — заявил Хан.

Действия прокурора вызвали гнев не только в Тель-Авиве, но и в Вашингтоне. Нетаньяху обвинил Хана в антисемитизме и отверг сравнение «демократического Израиля с убийцами из ХАМАС». Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон отвергает требование суда в адрес Нетаньяху. Представитель госдепа Мэттью Миллер заявил: Израиль и РФ не являются членами МУС, но при этом суд может распространить свою юрисдикцию только на вторую страну.

Как МУС разозлил Вашингтон и Тель-Авив

Как заявил Карим Хан, некоторые избранные лидеры говорили с ним «очень прямо». Прокурор МУС не согласен с утверждением, что суд создавался для обвинения российского лидера Владимира Путина. «Мы так не считаем, этот суд — продолжение Нюрнберга, нас не переубедить ни угрозами, ни какими-либо другими действиями, мы до конца будем ответственно подходить к тому, чтобы вершить правосудие: оно превыше всего», — рассказал Хан в интервью CNN.

В апреле 2024-го 12 сенаторов из Конгресса США направили прокурору письмо, в котором напомнили: МУС не требовал ареста иранского аятоллы Али Хаменеи, президента Сирии Башара Асада или председателя Китая Си Цзиньпина, хотя эти политики, по их мнению, заслужили тюремного срока. «Если вы выдадите ордер на арест израильского руководства, мы будем интерпретировать это как угрозу не только суверенитету Израиля, но и суверенитету Соединенных Штатов», — предупредили они.

Фото: Chepa Beltran/Keystone Press Agency/Global Look Press Карим Ахмад Хан

«Понятно, что такая позиция Вашингтона отражает двойные стандарты, обосновать ее очень трудно. Тем не менее политические реалии таковы, что США и их партнеры будут и дальше прибегать к такого рода риторике. Насколько можно давить на МУС? Все-таки определенная автономия у суда существует. Но суд должен при этом как-то реагировать на настроение общества и элит», — объяснил политолог Андрей Кортунов NEWS.ru.

Он напомнил, что сейчас критика в адрес Израиля, особенно в Европе, усиливается, операция в секторе Газа затягивается и число жертв среди гражданского населения растет.

Что такое Международный уголовный суд

МУС — первый постоянный международный орган уголовной юстиции. В его компетенцию входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности. Суд был учрежден на основе Римского статута, принятого в 1998 году.

Орган начал свою работу с июля 2002-го, после того как документ ратифицировали 60 стран — минимальное необходимое количество. Суд заседает в Гааге, никак не относится к Международному суду ООН.

По состоянию на 2023 год 123 государства признавали суд. Но многие отказываются делать это, считая, что МУС ограничивает их суверенитет. Среди них, например, Китай, Индия, Иран, Израиль, Украина, Россия и США.

РФ подписала Римский статут в сентябре 2000 года, но парламент страны так и не ратифицировал документ, так что его юрисдикцию Москва никогда официально не признавала. При этом Россия сотрудничала с МУС и была наблюдателем, пока в 2016-м не покинула этот суд.

Фото: Peter Seyfferth FinePhotoArt.org/imago stock&people/Global Look Press Здание МУС

США подписали Римский статут в 2000-м, но отозвали свою подпись через два года: администрация бывшего президента Штатов Джорджа Буша сделала это под предлогом защиты своих военных. Более того, в США вступил в силу закон, разрешающий применять силу для освобождения любого американского гражданина или граждан стран — союзников США, задержанных по ордеру МУС.

Политолог Станислав Ткаченко напомнил, что с самого начала США, Россия, Китай, Индия относились к Международному уголовному суду очень настороженно, а позже — негативно, потому что орган создавался как инструмент контроля развитых государств за развивающимися странами.

«Среди членов МУС вы не найдете США, но зато там есть остальные страны Западного полушария, государства Европы и вместе с ними бывшие колонии. Эта инстанция никогда не была подлинно глобальной. По сути, это блок метрополий и бывших колоний. Двойные стандарты заложены в этот институт изначально», — высказал мнение эксперт в беседе с NEWS.ru.

Какие громкие дела рассматривал МУС

МУС может заводить дела по обращению стран, признающих его юрисдикцию, и по инициативе прокурора суда. За 25 лет своего существования в основном орган расследовал преступления в Центральной Африке — Демократической Республике Конго, Уганде или Судане, а также в Грузии и Афганистане.

Первым случаем в истории, когда МУС велел взять под стражу главу государства, стала выдача ордера на арест президента Судана Омара аль-Башира в 2009 году. Однако это решение так и не было исполнено.

Фото: Mohammed Babiker/Xinhua/Global Look Press Омар аль-Башир

В 2017 году прокурор МУС Фату Бенсуда предлагала расследовать обвинения в нарушении прав человека во время войны в Афганистане. Она обратила внимание на случаи изнасилования и пыток со стороны людей из Пентагона и ЦРУ. В ответ на предложения Бенсуды администрация Дональда Трампа ввела санкции против нее в 2020-м.

Генпрокурор Уильям Барр возмущался тем, что «иностранные державы, такие как Россия, манипулируют МУС».

Год назад по инициативе Хана МУС выписал ордеры на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой — в качестве причины упоминался якобы «незаконный вывоз детей с территории Украины». В Министерстве иностранных дел России назвали эти обвинения ложными, в Госдуме предложили признать МУС экстремистским, а Следственный комитет возбудил против судей и Хана уголовные дела.

Как США применяют двойные стандарты

«Власти США отрицают легитимность МУС и запугивают эту структуру санкциями, когда речь заходит об интересах самого Вашингтона и его союзников. Но без зазрения совести используют данный псевдоюридический инструмент против тех, кого они считают врагами», — отмечает «двойные стандарты Штатов и парад американского лицемерия» российский посол в США Анатолий Антонов.

Когда МУС выступил с персональными обвинениями против Владимира Путина, президент США Джо Байден назвал решение Хана о выдаче ордера на арест российского лидера обоснованным.

Фото: Democratic National Convention/Global Look Press Джо Байден

Политолог Ткаченко считает, что на решение прокурора по поводу Нетаньяху повлияли из Брюсселя: через пару недель ожидаются выборы в Европейский парламент, и в ЕС нарастает пропалестинское движение. «Значительная часть европейских элит планирует таким образом пропиариться. Россия не признает МУС. Но для нас большая радость смотреть, как европейцы с американцами ругаются из-за него», — отметил эксперт.

МУС понимает, насколько остро стоит вопрос о его легитимности, поэтому старается действовать беспристрастно, считает Кортунов.

«Если правоприменение направлено только против России или африканских стран, это подрывает репутацию суда. Поэтому МУС старается продемонстрировать, что у него единые правила для всех. Резонанс действий Израиля в секторе Газа так велик, что суд не может это игнорировать», — заключил политолог.

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