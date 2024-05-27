Стали известны подробности удара ВСУ по зданию Соцфонда под Херсоном Сальдо: ВСУ использовали ракеты HIMARS для удара по зданию Соцфонда под Херсоном

Фото: МО Украины

Ракета, попавшая в здание Социального фонда в поселке Нижние Серогозы Херсонской области, по предварительным данным, была выпущена ВСУ из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, прилет был зафиксирован в 09:13 утра мск. Позднее глава региона сообщил, что ВСУ вновь ударили по этому объекту. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Прилет по Социальному фонду в Нижних Серогозах, предварительно, ракеты HIMARS, пришелся на 09:13 утра. В соседней школе сразу же начали эвакуацию. Никто из детей не пострадал, — говорится в сообщении.

Сальдо добавил, что оперативные службы оцепили место прилета. По его словам, ВСУ перешли к тактике повторных обстрелов, чтобы причинить больше вреда.

Следуя своей тактике повторных обстрелов, украинские террористы снова нанесли удар по зданию Социального фонда в Нижних Серогозах. Пострадавших и погибших в результате нового обстрела нет, — написал Сальдо спустя три часа.

Глава Херсонской области отметил, что пострадавших и погибших непосредственно от нового прилета нет. Но, как отметил Сальдо, одной женщине, которая находилась рядом с местом удара, стало плохо, у нее случился сердечный приступ, и она умерла.

Сальдо ранее сообщил, что ВСУ ВСУ обстреляли поселок Нижние Серогозы в Херсонской области, пять человек пострадали.