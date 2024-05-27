ВСУ обстреляли здание рядом со школой в Херсонской области Сальдо: пятеро пострадали при атаке ВСУ на здание фонда в Херсонской области

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Нижние Серогозы в Херсонской области, пять человек пострадали, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, украинская ракета попала в здание Социального фонда.

Прямо напротив Социального фонда находится школа, где дети сегодня сдавали экзамены, — отметил Сальдо.

22 мая глава Херсонской области заявил, что пятилетний ребенок получил ранение в результате удара дрона ВСУ в Алешках. У мальчика ожог головы, кистей и коленных суставов. Он госпитализирован.

Ранее Сальдо заявил, что основные статьи ущерба, нанесенного региону от разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС, оценивается примерно в 11,5 млрд рублей. По его словам, это и разрушение зданий, сооружений, инфраструктуры, и ущерб сельскому хозяйству из-за отсутствия полива, экологические проблемы, в том числе из-за изменения климата, а также нарушения энергосистемы и работы транспорта от невозможности использования Каховского судоходного шлюза.

До этого Вооруженные силы Украины беспилотниками нанесли удар по православному храму в поселке Новая Маячка Алешкинского муниципального округа Херсонской области. Пострадавших нет.