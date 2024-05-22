Пятилетний ребенок ранен после удара дрона ВСУ по российскому региону Сальдо: в результате атаки дрона ВСУ ранение получил пятилетний ребенок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятилетний ребенок получил ранение в результате удара дрона ВСУ в Алешках, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. У мальчика ожог головы, кистей и коленных суставов. Он госпитализирован.

Из-за удара дрона киевских боевиков в Алешках пятилетний мальчик получил минно-взрывную травму. У него сильный ожог головы, кистей и коленных суставов. Ребенка госпитализировали в Скадовскую больницу, где оказывают всю необходимую медпомощь, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России отразили новую атаку ВСУ на Белгородскую область. По данным ведомства, система противовоздушной обороны сбила в небе над регионом шесть снарядов, выпущенных из РСЗО «Град». Атаку пресекли в 06:40 по московскому времени.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 22 мая сообщил, что атаке дрона подвергся электропоезд на участке железной дороги Белгород-Наумовка. По его данным, в результате удара никто не пострадал.

Тем временем в Черном море российские истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожили безэкипажные катера ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Сведения об обнаружении целей поступили от операторов средства наблюдения.