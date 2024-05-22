Российские Су-30СМ уничтожили безэкипажные катера ВСУ МО: Су-30СМ в составе ЧФ ликвидировали безэкипажные катера ВСУ в Черном море

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Истребитель Су-30СМ

Истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожили безэкипажные катера ВСУ в Черном море, сообщает Минобороны РФ. Сведения об обнаружении целей поступили от операторов средства наблюдения.

Летчики истребителей Су-30СМ из состава штурмового авиационного полка морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота уничтожили морские цели в ходе выполнения боевой задачи над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

Военнослужащие выполнили поиск, осуществили маневры по заходу на цель и провели бомбометание по безэкипажным катерам. Кроме того, летчики использовали пушечное вооружение по движущимся морским целям. Все объекты были уничтожены.

Ранее Минобороны России показало видео, на котором экипажи Су-34 в зоне ответственности группировки войск «Восток» наносят сокрушительные удары по ВСУ. Ведомство уточнило, что летчики применяют фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

До этого оборонное ведомство сообщило, что экипажи истребителей Су-30СМ ВКС России не позволяют украинской авиации взлетать с аэродромов базирования. В Минобороны пояснили, что в противном случае любая воздушная цель будет тут же обнаружена и уничтожена.