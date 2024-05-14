Минобороны РФ показало кадры уничтожения командного пункта ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало в официальном Telegram-канале видео, на котором экипажи Су-34 в зоне ответственности группировки войск «Восток» наносят сокрушительные удары по ВСУ. Ведомство уточнило, что летчики применяют фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Отмечается, что УМПК позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника. Были уничтожены командный пункт и живая сила Вооруженных сил Украины.

Экипажи истребителей Су-30СМ ВКС России не позволяют украинской авиации взлетать с аэродромов базирования. Как сообщала пресс-служба Минобороны РФ, в противном случае любая воздушная цель будет тут же обнаружена и уничтожена. В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации.

Ранее оборонное ведомство информировало, что экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удар осколочно-фугасными бомбами ОФАБ-250 по опорному пункту и живой силе украинской армии в зоне проведения СВО. Атака произошла в зоне ответственности группировки войск «Восток».