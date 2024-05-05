Российские Су-30СМ «запечатали» авиацию ВСУ на аэродромах Минобороны РФ: истребители Су-30СМ не дают взлетать авиации ВСУ с аэродромов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-30СМ

Экипажи истребителей Су-30СМ ВКС России не позволяют украинской авиации взлетать с аэродромов базирования, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, в противном случае любая воздушная цель будет тут же обнаружена и уничтожена.

В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации <...> при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ, — говорится в сообщении.

Летчик по имени Антон в распространенном оборонным ведомством видео признался, что выполнять боевые задачи ему помогает талисман-игрушка. Как подчеркнул военный, выполняя задачи СВО, Россия уверенно движется к победе.

Ранее экипажи танков Т-80БВ уничтожили замаскированные блиндажи, наблюдательные пункты и живую силу ВСУ в зоне спецоперации. В Минобороны отметили, что после выполнения боевой задачи танки покинули позиции во избежание обнаружения противником.

До этого оборонное ведомство информировало, что экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удар осколочно-фугасными бомбами ОФАБ-250 по опорному пункту и живой силе украинской армии в зоне проведения СВО. Атака произошла в зоне ответственности группировки войск «Восток», уточнили в МО.