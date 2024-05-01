Экипажи танков Т-80БВ уничтожили позиции ВСУ в зоне спецоперации

Фото: МО РФ

Экипажи танков Т-80БВ уничтожили замаскированные блиндажи, наблюдательные пункты и живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперации, сообщает Минобороны РФ. После выполнения боевой задачи танки уехали с позиции, чтобы противник не смог их обнаружить, добавили в ведомстве.

Как пояснили в МО, танкисты отправились на выполнение боевой задачи, как только им прислали координаты цели. Огонь велся с закрытой огневой позиции на расстоянии порядка пяти километров. Первый выстрел был прицельным, а последующие второй и третий попали точно в цель.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе Вооруженных сил России по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы. По словам подпольщика, местные слышали минимум три взрыва, спустя некоторое время на месте прилетов было замечено много карет скорой помощи. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Пленный украинский военный из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Александр Иванащенко ранее рассказал, что сослуживцы пытались убить сдавшихся российским военнослужащим бойцов FPV-дронами. По его словам, было проведено несколько атак.