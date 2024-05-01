Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ Минобороны: Су-24 ударили по опорному пункту ВСУ авиационными бомбами ОФАБ-250

Фото: МО РФ

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удар осколочно-фугасными бомбами ОФАБ-250 по опорному пункту и живой силе украинской армии в зоне проведения СВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Атака произошла в зоне ответственности группировки войск «Восток», уточнили в ведомстве.

Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения, — добавили в Минобороны.

В министерстве уточнили, что экипажи получили подтверждение от разведки об уничтожении целей. После этого они благополучно вернулись на аэродром вылета.

Ранее экипажи танков Т-80БВ уничтожили замаскированные блиндажи, наблюдательные пункты и живую силу ВСУ в зоне спецоперации. В Минобороны отметили, что после выполнения боевой задачи танки покинули позиции во избежание обнаружения противником.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» ранее сообщил, что подразделения Вооруженных сил России совершили прорыв под Часовым Яром. Военкоры утверждают, что армия может начать штурм населенного пункта с южной стороны. В Минобороны РФ пока никак не прокомментировали данную информацию.