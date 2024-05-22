Гладков сообщил о последствиях атаки дрона на поезд в Белгородской области Гладков: дрон атаковал электропоезд в Белгородской области

Электропоезд подвергся атаке дрона на участке железной дороги Белгород-Наумовка в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, в результате удара никто не пострадал.

Сегодня утром на участке железной дороги Белгород-Наумовка подвергся атаке БПЛА электропоезд, который следовал без пассажиров. Пострадавших нет, есть повреждения железнодорожного пути и контактной сети, — написал Гладков.

Движение пригородных поездов от станции Толоконное в поселке Октябрьский до станции Наумовка приостановлено до устранения неисправностей, отметил губернатор. По его словам, в случае необходимости, на этом участке для пассажиров запустят дополнительный автобус.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что Вооруженные силы России отразили новую атаку ВСУ на Белгородскую область. По данным ведомства, система противовоздушной обороны сбила в небе над регионом шесть снарядов, выпущенных из РСЗО «Град». Атаку пресекли в 06:40 по московскому времени.

До этого Гладков сообщил, что над городом Старый Оскол российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа. По его информации, пострадавших нет.