Сальдо раскрыл ущерб от разрушения Каховской ГЭС Сальдо: Херсонская область выяснила ущерб от разрушения Каховской ГЭС

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Основные статьи ущерба, нанесенного Херсонской области от разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС, определены, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, это прямой ущерб от разрушения зданий, сооружений, инфраструктуры, ущерб сельскому хозяйству из-за отсутствия полива, экологический ущерб, в том числе из-за изменения климата, ущерб энергосистеме и транспорту от невозможности использования Каховского судоходного шлюза.

По оценкам, подсчитанная на данный момент совокупная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиардов рублей, — отметил он.

Сальдо подчеркнул, что речь также идет об ущербе от невозможности надлежащего обеспечения питьевой водой и от оттока населения, в результате которых Херсонская область лишилась части налоговых поступлений. Также нужно отметить ущерб за гибель людей, нанесение им физического и морального вреда, добавил собеседник агентства.

При этом сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич указал, что конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС украинскими военными до конца не определена, однако даже сейчас ее можно назвать колоссальной. Он напомнил, что ранее была озвучена сумма в 11,5 млрд рублей, однако в нее входят лишь компенсационные выплаты за ущерб социальным и инфраструктурным объектам региона.

Ранее губернатор Херсонской области рассказал, что украинская сторона открыла все шлюзы на Днепровской ГЭС. Он предупредил о массовом сбросе воды. Сальдо констатировал, что острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления.