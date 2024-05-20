ВСУ нанесли удар по церкви в российском регионе Сальдо: ВСУ нанесли удар по православному храму в поселке на Херсонщине

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины беспилотниками нанесли удар по православному храму в поселке Новая Маячка Алешкинского муниципального округа Херсонской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. Он добавил, что пострадавших нет.

Сегодня ранним утром в поселке Новая Маячка Алешкинского муниципального округа украинские террористы ударами дронов повредили православный храм и частный дом. К счастью, без жертв и пострадавших, — написал Сальдо.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 23 июля 2023 года ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам, где против России готовились террористические акты с применением надводных беспилотников, а также по местам их изготовления в районе Одессы.

Позднее в Сети появились видеокадры пострадавшего Спасо-Преображенского кафедрального собора. На кадрах показаны разбитые стены, горящие помещения храма, уничтоженный алтарь, поврежденная лепнина, вылетевшие окна. Местный горсовет уточнил, что пострадали православные святыни, из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери.

Тогда Италия предложила Украине помощь в восстановлении собора и других поврежденных объектов архитектурного наследия на Украине. Вслед за Украиной Италия обвинила Россию в уничтожении собора.