Жительница ЛНР собирала для Украины данные о ВС РФ ФСБ задержала жительницу ЛНР за сбор данных о российских силах

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в ЛНР жительницу города Ровеньки, которая собирала данные о дислокации подразделений ВС РФ, задействованных в СВО, сообщает региональное управление ФСБ России. Женщина призналась, что отправляла информацию сестре в Киев, а та — «кому-то из украинских военнослужащих», передает РИА Новости. Возбуждено дело по статье о шпионаже.

УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность жительницы города Ровеньки, действовавшей в интересах иностранного государства, — говорится в сообщении.

Ранее на территории ЛНР сотрудники ФСБ задержали гражданку Украины за шпионаж в пользу Киева. Она собирала сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России, задействованных в спецоперации, и передавала их украинским военным по телефону.

В понедельник, 27 мая, стало известно, что сотрудники Росгвардии ДНР задержали семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ. Еще 26 человек задержаны за призывы к террористической и экстремистской деятельности.

До этого верховный суд Республики Крым вынес приговор гражданину Украины за передачу Киеву данных о российской армии в Запорожской области. Мужчина получил 11 лет колонии строгого режима. Как выяснило следствие, он собирал информацию о местах дислокации и направлениях передвижения подразделений ВС РФ для нанесения по ним ударов.