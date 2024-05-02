Крымский суд дал агенту СБУ 11 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

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Верховный суд Республики Крым приговорил украинского гражданина за передачу данных ГУР Украины о российской армии в Запорожской области, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России. Он получил 11 лет колонии строгого режима, передает ТАСС.

Агент украинской разведки собирал данные о местах дислокации и направлениях передвижения подразделений ВС РФ для нанесения по ним ударов. Его судили по статье о шпионаже.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края, который подозревается в шпионаже и передаче секретных сведений ГУР Министерства обороны Украины. Возбуждено уголовное дело о государственной измене, мужчину арестовали. Отмечается, что россиянин передавал данные об объектах военной инфраструктуры края. При этом, как подчеркнули в ФСБ, задержанный осознавал возможность использования этой информации Украиной против безопасности России.

До этого в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в Волгоградской области задержали двоих участников неонацистской группировки. Как отмечается, они состояли в проукраинской террористической организации National-Socialism/White Power (NS/WP) (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и готовили резонансный теракт.