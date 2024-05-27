В ДНР задержали подозреваемых в пособничестве ВСУ Росгвардия: в ДНР задержали семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Росгвардии задержали в ДНР семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Кроме того, еще 26 человек задержаны за призывы к террористической и экстремистской деятельности.

В ДНР силами Росгвардии благодаря информации, полученной от военной контрразведки, задержано семь граждан по подозрению в пособничестве ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ задержали на территории Луганской Народной Республики гражданку Украины за шпионаж в пользу Киева. По словам женщины, она собирала сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России, задействованных в спецоперации, и передавала их украинским военным по телефону.

Ранее Верховный суд Республики Крым вынес приговор гражданину Украины за передачу Киеву данных о российской армии в Запорожской области. Мужчина получил 11 лет колонии строгого режима. Как выяснило следствие, он собирал информацию о местах дислокации и направлениях передвижения подразделений ВС РФ для нанесения по ним ударов.

До этого в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в Волгоградской области задержали двоих участников неонацистской группировки. Как отмечается, они состояли в проукраинской террористической организации National-Socialism/White Power (NS/WP) (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и готовили резонансный теракт.