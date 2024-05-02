Стало известно о задержании украинки, которая шпионила за участниками СВО ФСБ: гражданку Украины задержали в ЛНР за шпионаж в пользу Киева

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Сотрудники ФСБ задержали на территории Луганской Народной Республики гражданку Украины за шпионаж в пользу Киева, сообщили в региональном управлении ведомства. По словам женщины, которые приводит РИА Новости, она собирала сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России, задействованных в спецоперации, и передавала их украинским военным по телефону.

Передавала данные, дислокацию российской техники в период с марта по май месяц 2023 года. Я передавала данные по телефону военнослужащим Украины с целью нанесения удара. Я осознавала, что могут пострадать гражданские люди, ну, если бы вернуть и отмотать это время назад, конечно, я бы так не поступила, — сказала задержанная.

Согласно данным следствия, украинка проживала в поселке Троицкое. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Проводится расследование.

Ранее Верховный суд Республики Крым вынес приговор гражданину Украины за передачу Киеву данных о российской армии в Запорожской области. Мужчина получил 11 лет колонии строгого режима. Как выяснило следствие, он собирал информацию о местах дислокации и направлениях передвижения подразделений ВС РФ для нанесения по ним ударов.