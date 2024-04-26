В России задержали готовивших теракты членов нацистской группировки ФСБ: в Волгоградской области задержаны двое участников неонацистской группировки

Двоих участников неонацистской группировки задержали в Волгоградской области, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Как отмечается, они состояли в проукраинской террористической организации National-Socialism/White Power (NS/WP) (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и готовили резонансный теракт.

Совместно с СК и МВД сформирована неопровержимая доказательная база участия в деятельности ячейки запрещенной Верховным судом РФ проукраинской террористической организации NS/WP двух жителей города Волжский Волгоградской области, осуществлявших подготовку резонансного теракта, — говорится в сообщении.

Задержанные признались, что разделяют идеи расового превосходства и самостоятельно установили связь с главарями террористической организации. От них получили подробные инструкции но изготовлению СВУ, изготовили его и провели испытание.

По данным спецслужб, задержанные планировали устроить взрывы в отделах полиции в городе Волжский, местном военкомате, а также пунктах общественного питания и местах массового скопления людей. Ранее по указанию украинских кураторов они повредили 16 автомобилей с символикой СВО, а также машины, принадлежащие выходцам из Северного Кавказа и Центральной Азии.

Ранее в России осудили за госизмену 26-летнего жителя Бурятии, планировавшего вступить в ряды ВСУ. Его задержали на территории Кемеровской области, когда он направлялся в сторону Украины. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы.