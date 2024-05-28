Система ПВО пресекла ночные атаки ВСУ на российские регионы Минобороны: за ночь система ПВО сбила три БПЛА в Курской и Белгородской областях

Фото: МО РФ

Дежурные средства ПВО ликвидировали три беспилотника Вооруженных сил Украины над российскими регионами, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Так, один БПЛА был уничтожен над территорией Курской области, еще два — над Белгородской областью.

В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что военнослужащие ВСУ атаковали беспилотником-камикадзе поселок Совхозный. В результате происшествия никто не пострадал.

Вечером 27 мая глава городского округа Балашиха Сергей Юров сообщил, что два жителя Подмосковья ранены осколками сбитого беспилотника. Обломки повредили жилой дом, в котором находились пожилая пара, их дочь и внучка. Никто из них не пострадал, люди успели эвакуироваться. На соседней улице упавшие осколки задели двух мужчин. Одному оказана медицинская помощь на месте. Второй с травмами средней тяжести госпитализирован в региональную больницу — угрозы для жизни нет.

По данным Telegram-канала Baza, около 21:00 в небе над Подмосковьем были слышны три мощных взрыва. БПЛА упал в лесополосе, после чего начался пожар. Позднее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении воздушного шара в Московской области.