Гладков сообщил об атаке дрона на поселок в Белгородской области Гладков: ВСУ атаковали дроном поселок Совхозный в Белгородской области

Фото: МО Украины

Военнослужащие ВСУ атаковали беспилотником-камикадзе поселок Совхозный в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате происшествия никто не пострадал.

Поселок Совхозный Грайворонского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет, — написал он.

Ранее Гладков заявил, что ВСУ нанесли удар по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области из реактивных систем залпового огня. Предварительно, пострадали двое мирных жителей. Также, по его словам, на четырех улицах населенного пункта в 14 частных домах зафиксированы повреждения фасадов, кровли и заборов, а также выбитые окна.

Кроме того, Вооруженные силы Украины выпустили несколько снарядов РСЗО «Ольха» по Шебекинскому городскому округу, два из них были сбиты. При этом одна женщина получила контузию. Повреждения зафиксированы в 20 частных жилых домовладениях: были выбиты окна, посекло фасады и заборы. Были повреждены девять автомобилей, один из них полностью сгорел. На территории промзоны произошло возгорание, собственными силами жителей оно было потушено.