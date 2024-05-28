«Нона» уничтожила группу пехоты ВСУ на окраине Часова Яра МО: десантники-артиллеристы поразили группу пехоты ВСУ в укрытии у Часова Яра

Фото: МО РФ

Экипажи 120-миллиметровых самоходных орудий 2С9 «Нона-С» десантников из Костромы ликвидировали группу пехоты ВСУ в укрытии, расположенном на восточной окраине Часова Яра, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Опорный пункт был обнаружен в ходе воздушной разведки, уточнили в ведомстве.

Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения, — говорится в сообщении.

Экипажи самоходных орудий маршем проследовали на огневые позиции, после чего последовал удар по позиции противника.

Ранее замкомандира отряда «Байкал» бригады имени святого Георгия с позывным Дон Рос заявил, что положение Часова Яра осложняет продвижение российских войск. В связи с этим, считает он, бои за город будут ожесточенными. По его словам, ВС РФ «будут встречать горячо».

Кроме того, военный эксперт Борис Рожин заявил, что Вооруженные силы России постепенно продвигаются в Часовом Яре, несмотря на сопротивление противника. Он рассказал, что российские военные «обрабатывают» вражеские позиции из «Солнцепека» с южной стороны микрорайона Канал. В то же время по улице Зеленой было взято под контроль общежитие ПТУ и многоэтажка. Вместе с тем ликвидированы несколько пунктов временной дислокации, идет продвижение по улице Олега Кошевого, добавил он. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.