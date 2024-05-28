«Будут встречать горячо»: боец спрогнозировал ситуацию в Часовом Яре Военный Дон Рос: бои за Часов Яр будут похожи на сражение за Артемовск

Фото: МО РФ

Положение Часова Яра осложняет продвижение российских войск, заявил замкомандира отряда «Байкал» бригады имени святого Георгия с позывным Дон Рос. По его словам, которые приводит РИА Новости, в связи с этим бои за город, вероятно, будут ожесточенными.

Я прошел «бахмутскую мясорубку». Скажу прямо: в Часовом Яре нас будут встречать горячо. Город на возвышенности — это усложняет продвижение, — сказал Дон Рос.

Он подчеркнул, что Часов Яр меньше по размерам, чем Артемовск. Однако, считает военный, это не облегчает ситуацию. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение, так как располагается на господствующей высоте, открывающей путь к крупной территории ДНР под контролем Киева.

Ранее военный эксперт Борис Рожин заявил, что российские войска постепенно продвигаются в Часовом Яре, несмотря на сопротивление противника. Он рассказал, что ВС РФ «обрабатывают» вражеские позиции из «Солнцепека» с южной стороны микрорайона Канал. В то же время по улице Зеленой были взяты под контроль общежитие ПТУ и многоэтажка, ликвидированы несколько пунктов временной дислокации. Также идет продвижение по улице Олега Кошевого, добавил он. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.