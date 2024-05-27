Самолеты изменили курсы взлетов и посадки в аэропорты Москвы

Вечером 27 мая самолеты изменили курсы взлетов и посадки в столичные аэропорты, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы. Воздушные суда, находящиеся на эшелонах к северо-востоку от Москвы, временно изменили свои маршруты.

При этом отмечается, что аэропорты в Московском авиационном узле работают без сбоев. По словам собеседника агентства, изменения в курсах не окажут значительного воздействия на прибытие рейсов.

Ранее Telegram-канал Readovka сообщил, что жители подмосковной Балашихи рассказали о взрывах и сбитом беспилотнике. По данным канала, ЧП произошло вечером 27 мая в районе Кучино.

Как пишет Readovka, по предварительным данным, могла сработать система противовоздушной обороны. Информации о пострадавших или повреждениях зданий нет. Канал также упоминает, что БПЛА был «вражеским». Других подробностей инцидента пока нет. Официальных данных о произошедшем не поступало.

Также сообщалось, что пилоты летевшего в Москву самолета авиакомпании «Газпромавиа» заметили неопознанный объект в небе. Инцидент произошел с Boeing 737, который направлялся в российскую столицу из Санкт-Петербурга 24 мая.