Пилоты летевшего в Москву самолета заметили неопознанный зонд в небе

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Пилоты летевшего в Москву самолета авиакомпании «Газпромавиа» заметили неопознанный объект в небе, сообщает Telegram-канал Aviaincident. Инцидент произошел с Boeing 737, который направлялся в российскую столицу из Санкт-Петербурга 24 мая.

Отмечается, что на подлете к Внуково экипаж доложил о появлении зонда голубого цвета в 40 километрах на западе от Москвы. Командир самолета продолжил выполнение рейса, борт успешно приземлился в назначенной авиагавани.

Ранее пилоты «Аэрофлота» заметили дрон во время полета недалеко от Москвы. Беспилотник встретил на своем пути Airbus 321, который летел из Бишкека в Шереметьево. Пилоты увидели летательный аппарат 6 апреля примерно в 11:00, когда воздушное судно находилось на высоте 5,8 тысячи метров в 34 километрах к северо-западу от столицы. Аппарат серого цвета летел на полкилометра ниже борта. Сам самолет позднее благополучно приземлился.

Также в начале апреля самолету с пассажирами на борту пришлось приостановить вылет из Саратова из-за неопознанного беспилотника, замеченного над аэропортом. Boeing направлялся в Санкт-Петербург ночью. Лайнер должен был вылететь в 21:05 мск, но отправление перенесли из-за осмотра взлетно-посадочной полосы и воздушного пространства над аэропортом. Самолет начал полет на 11 минут позже, после того как пилоты получили разрешение на вылет.