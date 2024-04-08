Aviaincident: российские пилоты заметили дрон в полете над Москвой

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Telegram-канал Aviaincident сообщает, что российские пилоты «Аэрофлота» заметили дрон во время полета недалеко от Москвы. По его данным, беспилотник встретил на своем пути Airbus 321, который летел из Бишкека в Шереметьево.

Канал выяснил, что пилоты увидели летательный аппарат 6 апреля примерно в 11:00, когда воздушное судно находилось на высоте примерно 5,8 тысяч метров в 34 километрах к северо-западу от столицы. Авторы канала пишут, что аппарат серого цвета летел на полкилометра ниже борта, при этом сам самолет благополучно приземлился.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дрон-камикадзе атаковал молоковоз, который двигался по трассе между селами Старый Хутор и Бирюч Валуйского округа. Он отметил, что водитель машины во время обстрела не пострадал. В результате у молоковоза повреждена цистерна.

До этого беспилотный летательный аппарат самолетного типа упал в поселке Матвеев Курган в Ростовской области. Взрывных устройств на БПЛА обнаружено не было.

4 апреля возле Центрального рынка в Курске было зафиксировано возгорание после ликвидации беспилотного летательного аппарата. Как предупреждал губернатор Курской области Роман Старовойт, жителям области важно помнить, что приближение к обломкам ракет и дронов опасно и может нанести вред.