В Саратове Boeing повременил с вылетом из-за беспилотника в небе Неопознанный БПЛА прервал вылет самолета из Саратова в Петербург

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Самолету с пассажирами на борту пришлось приостановить вылет из Саратова из-за неопознанного беспилотника, замеченного над аэропортом, сообщил Telegram-канал Aviaincident. Boeing направлялся в Санкт-Петербург ночью 7 апреля.

Лайнер должен был вылететь в 21:05 мск, но отправление перенесли из-за осмотра взлетно-посадочной полосы и воздушного пространства над аэропортом. Самолет начал полет в 21:16 после того, как пилоты получили разрешение на вылет. По предварительным данным, речь идет о воздушном судне авиакомпании «Победа».

Ранее самолет, выполнявший рейс из Москвы в Орск, развернули во время полета. Однако подробностей изменения маршрута воздушного судна не было. При этом в Росавиации сообщили, что оба аэропорта Оренбургской области (в областном центре и в Орске), где сейчас наблюдаются паводки, работали в штатном режиме.

Самолету Boeing 777 российской авиакомпании «Аэрофлот», направлявшемуся 11 марта в Москву, пришлось вернуться в аэропорт Дубая из-за поломки спустя 15 минут после вылета. Перед посадкой лайнер 40 минут кружил в воздухе. Экипаж объяснил такие маневры «техническими причинами». На борту находились более 400 пассажиров.