Блинкен ответил, будет ли расти дальность ударов по России Блинкен не исключил увеличения дальности ударов по России американским оружием

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энтони Блинкен

Соединенные Штаты не исключают, что дальность ударов, наносимых с помощью американского вооружения по территории России, будет только увеличиваться, заявил на пресс-конференции в Праге госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что администрация США продолжит следовать текущему курсу по Украине. При этом по мере необходимости стратегия Вашингтона будет корректироваться, передает ТАСС.

Мы продолжим делать то, что делали. То есть по мере необходимости адаптировать и корректировать [нашу стратегию по Украине], — заявил Блинкен.

Ранее госсекретарь США предупредил Китай, что США и Европейский союз будут принимать дальнейшие меры в отношении государства в связи с якобы оказанием поддержки оборонно-промышленному комплексу России. Блинкен также отметил, что Вашингтон уже принял меры против китайских структур, причастных к обходу санкций и поддержке российского ВПК.

Ранее представитель Пентагона заявил, что США разрешили Украине использовать против России поставленное ими оружие. Украинские войска смогут бить по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области.

Позднее американские журналисты раскрыли, каким именно оружием США разрешили Украине бить по России. Речь идет о реактивных системах залпового огня HIMARS и артиллерии.