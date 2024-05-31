Военкор назвал скрытые мотивы Запада, разрешившего Украине бить по России Военкор Поддубный: Запад разрешает Украине бить по России для отвода глаз

Фото: МО Украины

Спектакль с разрешениями Украине бить по территории России разыгран для отвода глаз, заявил военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале. По его словам, тем самым Запад хочет переложить ответственность за атаки на Киев. «Союзники» Украины делают так, чтобы в ударах, когда они произойдут, были виноваты исключительно ВСУ, объяснил военкор.

Запад разыгрывает очередной сценарий, активно рассуждая о разрешении Украине наносить удары по России поставленным оружием, весь этот спектакль придуман для отвода глаз. Тем самым они хотят переложить прямую ответственность за удары на киевский режим, закрепить в общественном сознании мнение, что именно украинцы бьют по России, — объяснил Поддубный.

Важно понимать, что Украина не может управлять оружием, способным атаковать РФ, без участия НАТО, добавил он. Например, наведение подобных ракет возможно только через спутниковую группировку Альянса, указал Поддубный.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден дал негласное разрешение Украине атаковать российскую территорию вооружением, поставленным Штатами. По информации американских СМИ, речь идет только о соседних с Харьковской областью российских районах.