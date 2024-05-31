СМИ узнали о тайном разрешении Украине бить оружием США по РФ Politico: Байден втайне разрешил Украине бить оружием США по территории РФ

Фото: Al Drago - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден дал негласное разрешение Украине атаковать российскую территорию вооружением, поставленным Штатами, пишет Politico со ссылкой на источники. Собеседники газеты уточнили, что речь идет только о соседних с Харьковской областью российских районах.

Инсайдеры уточнили: Байден недавно потребовал от своей команды убедиться, что Киев сможет использовать оружие США для ведения ответного огня в Харькове. То есть, Украина может наносить ответные удары по российским силам, которые бьют по целям противника или готовятся нанести удар. Но позиция Вашингтона по дальнобойным ударам по России «не изменилась», добавил источник.

Politico назвала это разрешение «ошеломляющим сдвигом», который приведет к эскалации конфликта и подразумевает еще большее вовлечение США в конфликт. Судя по всему, пишет газета, на решение американских властей повлияло ухудшение позиции Украины на поле боя.

Заместитель директора по операциям Объединенного штаба Пентагона контр-адмирал Пол Спедеро заявил изданию, что разрешение Байдена «имеет военную ценность в нанесении ударов по законным целям в России». Один из источников Politico намекнул, что окончательное решение об ослаблении этого запрета «сейчас очень близко». Возможно, администрация Байдена довольно скоро даст Украине «зеленый свет».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает за то, чтобы разрешить Украине наносить удары по России западным оружием, сообщил Politico знакомый с позицией Берлина источник. Подробностей о смене позиции немецкого лидера он не привел.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. Глава Альянса также подчеркнул, что Блок не планирует отправлять своих военнослужащих на помощь ВСУ.