В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погибли мирные жители Пушилин: пять мирных жителей погибли в Донецке после обстрела ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Пушилин

В результате преступных действий вооруженных формирований Украины после обстрела Донецка погибли пять человек и трое получили ранения, написал в своем Telegram-канале глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. По его данным, за минувшие сутки по ее территории было выпущено противником 66 боеприпасов по территории Республики с применением реактивной артиллерии, ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, БПЛА-камикадзе. Всего зафиксировано 22 обстрела.

В результате утреннего массированного обстрела из РСЗО по поселку Старомихайловка Кировского района Донецка погибли две женщины 1948 и 1988 г.р., мужчина 1985 г.р., ранены женщина 1951 г.р. и мужчина 1989 г.р., — проинформировал Пушилин.

По его данным, при обстреле из ствольной артиллерии калибром 155 мм в селе Луганском Петровского района Донецка погибла женщина 1961 г.р., в Александровке — женщина 1963 г.р.

Свыше 9,3 тысячи мирных жителей ДНР погибли с мая 2014 года в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил 26 мая Денис Пушилин. Он напомнил о 10-й годовщине начала боевых действий в Донбассе. По его словам, число пострадавших за этот период составило 14,1 тысячи.