Пушилин раскрыл число жертв среди мирных жителей ДНР за 10 лет Пушилин: свыше 9,3 тысячи мирных жителей ДНР погибли с мая 2014 года от атак ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Пушилин

Свыше 9,3 тысячи мирных жителей Донецкой Народной Республики погибли с мая 2014 года в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале, напомнив о 10-й годовщине начала боевых действий в Донбассе. По его словам, число пострадавших за этот период составило 14,1 тысячи.

Только по подтвержденным официальным данным, с того времени погибли по меньшей мере 9313 мирных жителей республики, среди них 239 детей, зафиксировано 14 117 ранений гражданских лиц, в том числе 886 детей. И это далеко не полные данные — к сожалению, счет жертв намного больше, — написал он.

Пушилин добавил, что за 10 лет обстрелам со стороны ВСУ подверглись порядка 4,7 тысячи объектов гражданской инфраструктуры. При этом число разрушенных и поврежденных домов составляет свыше 37 тысяч.

Донбасс выстоял благодаря беспримерной стойкости и мужеству его жителей и огромной помощи нашей Родины — России, — заключил глава ДНР.

Пушилин ранее заявил, что нужна санитарная зона для того, чтобы защитить российские территории и исключить риски из-за провокаций со стороны Вооруженных сил Украины. По его мнению, на Украине много оружия и «радикальных банд», которые могут выйти из-под контроля Киева.